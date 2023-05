Governo: Fitto incontra Regioni, “intento è ottimizzare sinergie tra fondi coesione e Pnrr”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono gli incontri con i presidenti delle singole Regioni per coordinare istituzionalmente con la Presidenza del Consiglio dei ministri la programmazione e l’impiego dei fondi nazionali ed europei. Dopo le riunioni dello scorso 25 maggio, il ministro agli Affari Europei, Coesione, Sud e Pnrr prosegue gli incontri con le regioni. Nella mattinata di oggi sono previste riunioni con il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, con il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, con il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, con il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e con il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. Gli incontri proseguiranno nel pomeriggio con i presidenti delle regioni Abruzzo, Lombardia e Toscana, Marco Marsilio, Attilio Fontana ed Eugenio Giani. “L’intento è di ottimizzare le possibili sinergie tra le misure delle politiche di Coesione programmazione 2014-2020, 2021-2027 e il Pnrr”, ha dichiarato il ministro, ”facendo il punto sullo stato dell’arte dell’attuazione dei programmi, a partire da quelli della programmazione 2014-2020”. “Una ricognizione che consentirà l’impiego ottimale dei fondi fino a oggi non gestiti in maniera sinergica ed efficiente, con ovvie ricadute sulla disparità tra i territori”, ha spiegato ancora il ministro. “Un percorso collaborativo necessario per correggere gli errori del passato e puntare agli interventi strategici che consentano all’Italia di allinearsi al livello che merita e che l’Europa ci richiede”, ha concluso Fitto. (Rin)