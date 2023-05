Cultura: Sangiuliano, il Mann di Napoli diventerà un museo di prima fascia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Mann, ci stiamo lavorando, diventerà un museo di prima fascia: si tratta di uno dei più importanti musei archeologici del mondo, se non il più importante, mi meraviglio che qualcuno non ci avesse pensato prima". Lo ha dichiarato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, nel corso della conferenza stampa al Museo archeologico nazionale di Napoli (Mann) per l'inaugurazione del restauro del grande mosaico della Battaglia di Isso. "Concepisco l'espansione del Mann innanzitutto pensando al fatto che possa prendere la cura e il rilancio della Galleria Umberto, oggi in condizioni di degrado ma che può diventare invece un luogo di incontro e di cultura per i napoletani e per i tanti turisti che vengono in città", ha aggiunto. (Ren)