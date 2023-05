Camorra: Manfredi, Quartieri Spagnoli vanno bonificati dalla malavita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'intervento di questa mattina ai Quartieri Spagnoli è fondamentale. Quella è un'area della città in grande crescita e dobbiamo essere sicuri che sia completamente bonificata da qualsiasi attività malavitosa". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, commentando il blitz delle forze dell'ordine, con cui questa mattina hanno eseguito 53 arresti. "Sicuramente il controllo delle forze dell'ordine, il lavoro che si sta facendo in città, la grande sinergia istituzionale in atto - ha aggiunto Manfredi - vuole garantire la sicurezza ai cittadini e ai turisti ed evitare che le attività criminali possono amplificarsi". (Ren)