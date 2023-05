Napoli: incontro a Palazzo San Giacomo sulla prevenzione della violenza domestica - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nuove prospettive nella prevenzione della violenza domestica e linee guida per le consulenze tecniche alla luce della Riforma Cartabia" è il tema dell'incontro che si è tenuto a Palazzo San Giacomo organizzato dal comune di Napoli con l'Università Federico II e in collaborazione con Olv - Oltre la violenza (Asl Na1 Centro), Psy-Com Aps e Associazione Salute Donna-Centro Dafne Aorn Cardarelli. L'evento si propone di delineare le più efficaci politiche di intervento per donne e minori in difficoltà nell'ambito del Corso di Perfezionamento in "Perizia psicologica, Ctu e referto psicologico per il Contrasto alla violenza di genere sulle donne e alla violenza assistita". I lavori sono stati aperti dai saluti istituzionali dell'assessore alle Pari opportunità Emanuela Ferrante e della presidente dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, Immacolata Troianiello. Tra gli interventi in programma - introdotti da Caterina Arcidiacono direttrice e Gabriella Ferrari Bravo coordinatrice didattica del Corso di perfezionamento, e da Elvira Reale, consulente psicologica della Commissione femminicidio XVIII legislatura – quello della presidente del Tribunale di Napoli Elisabetta Garzo, del procuratore della Repubblica del Tribunale di Tivoli Francesco Menditto, della procuratrice della Repubblica aggiunta Maria Monteleone e della senatrice Valeria Valente già Presidente della Commissione femminicidio, che hanno presentato le nuove prospettive nella prevenzione della violenza domestica alla luce delle norme introdotte. Ester Ricciardelli e Antonella Bozzaotra, dell'Asl Na1 Centro, e Rosa di Matteo, coordinatrice dei Cav del Comune di Napoli hanno discusso sulla possibilità di arrivare a linee guida condivise nell'ambito delle Ctu e Ctp, attraverso un tavolo tecnico dedicato. Conclusioni a cura della direttrice del Corso di perfezionamento Unina Caterina Arcidiacono. (Ren)