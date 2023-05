Mafie: Gubitosa (M5s), blitz a Napoli duro colpo a camorra, oggi vince lo Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina, all'alba, la direzione distrettuale Antimafia di Napoli ha portato a termine un'operazione che ha permesso di arrivare a oltre cinquanta arresti per reati gravissimi: associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione e traffico di droga e armi. Un blitz, condotto grazie alle indagini di Polizia e Carabinieri, che ha di fatto decapitato i vertici dei tre clan che controllavano la zona centrale di Napoli e in particolare i Quartieri Spagnoli. Un duro colpo inferto alla camorra e una grande vittoria della legalità. Un enorme grazie alle donne e agli uomini che hanno lavorato a quest'operazione: grazie a loro, oggi, vince lo Stato". Lo scrive in su Facebook Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento cinque stelle e membro della commissione Antimafia.(Rin)