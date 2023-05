Ambiente: Cnpr Forum: stop a politica dell’emergenza serve pianificazione di opere strutturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il nostro territorio è fragile. Non lo scopriamo oggi. Siamo tutti disarmati di fronte alle immagini dell’Emilia Romagna, oggi, e di Ischia poco tempo fa. Servono iniziative urgenti per mettere in sicurezza il territorio. Questo governo, di fronte all’emergenza, ha dato risposte rapide e importanti mettendo in moto diversi ministeri. Per l’Emilia sono stati impegnati 100 milioni di euro per le imprese agricole, 75 milioni dal fondo innovazione in agricoltura, dal ministero del turismo 10 milioni, dal ministero della scuola 20 milioni per la ripresa scolastica”. Lo ha affermato Annarita Patriarca (Forza Italia), segretario di presidenza della Camera dei Deputati, nel corso del webinar “Italia fragile nella tempesta. Quali misure e interventi urgenti per la cura e prevenzione del territorio”, promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca. “Dopo un disastro di queste dimensioni, bisogna ragionare più complessivamente per il ripristino della normalità, per la messa in sicurezza e il recupero delle strutture danneggiate, e aiutare famiglie e imprese attraverso la sospensione dei versamenti tributari e contributivi come accaduto per Ischia. Bisogna lavorare in chiave preventiva a livello nazionale - ha concluso Patriarca - pianificando e organizzando gli interventi di messa in sicurezza e monitoraggio sul dissesto idrogeologico”. (segue) (Ren)