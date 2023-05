Ambiente: Cnpr Forum: stop a politica dell’emergenza serve pianificazione di opere strutturali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di strategia globale ha parlato Martina Semenzato (deputata di Noi Moderati in Commissione Ambiente alla Camera): “I cambiamenti climatici, ne abbiamo la consapevolezza, sono all’ordine del giorno e dobbiamo farne conto. Non possiamo limitarci a dire che il problema è la CO2 o palesarci con atti vandalici ai nostri beni culturali per evidenziare questo problema che ha una profondità e una genesi a livello internazionale. Basti solo pensare chi sono le nazioni maggiormente produttrici di inquinamento: sicuramente la Cina e l’India per intendere la complessità del problema. E’ vero che dall’inizio del 2023 gli eventi forti di questa natura in Italia sono stati ben 73, un numero importante. L’esigenza di tutelare i nostri cittadini e le nostre città da questi fenomeni impone da un lato di procedere con le grandi opere infrastrutturali e dall’altro con la realizzazione di opere manutentive generali, a partire dagli alvei dei fiumi e dei torrenti che vanno costantemente puliti e dalle casse di espansione dei grandi bacini idrici. Per far questo - ha detto Semenzato -, uno dei passaggi fondamentali è la sburocratizzazione delle procedure per realizzare queste opere”. (segue) (Ren)