Ambiente: Cnpr Forum: stop a politica dell’emergenza serve pianificazione di opere strutturali (4)

- I numeri del dissesto idrogeologico sono stati illustrati da Marco Simiani, deputato del Partito Democratico e componente della commissione Ambiente: “Dal 1999 al 2019 in Italia sono stati investiti oltre 7 miliardi in azioni di prevenzione del rischio idraulico, anche se le richieste arrivate dalle diverse regioni superano i 26 miliardi. Cifre importanti che oggi necessitano di una programmazione. Nel Proteggi Italia del 2020 fu fatto un ulteriore sforzo, furono stanziati fino al 2030 circa 14 miliardi di euro per progetti già pronti. Oggi lo sforzo più importante è legato al PNRR che investe circa 2miliardi e 400 milioni che andranno a rafforzare la progettazione che riguarda il dissesto idrogeologico. Tuttavia il primo reale obiettivo, rispetto alla programmazione che l’Europa ha messo in campo, è quello di andare a risolvere il problema alla radice. Cioè abbattere le fonti fossili per ridurre l’impatto ambientale. L’Europa ce lo chiede chiaramente. Dobbiamo avere chiaro il fatto che - ha continuato Simiani - quanto è successo in Emilia Romagna può essere evitato in futuro solo se rispettiamo i traguardi che l’Europa ci ha dato nei prossimi vent’anni, 2030 – 2050, per arrivare all’obiettivo emissioni zero”. (segue) (Ren)