Ambiente: Cnpr Forum: stop a politica dell’emergenza serve pianificazione di opere strutturali (5)

- Il punto di vista dei professionisti è stato espresso da Eleonora Linda Lecchi (commercialista e revisore legale dell’Odcec di Bergamo): “L’Italia affronta l’ennesima emergenza. Si può dire che piove sul bagnato. Il nostro Paese, di fronte ai mutamenti del clima è fragile. Questo dipende sicuramente dalla conformazione del territorio ma in parte anche dall’azione o dalla non azione dell’uomo. Dunque, oltre alle misure immediate per riparare i danni, vanno messi in campo interventi da subito per prevenire altre catastrofi in futuro. La tutela dell’ambiente deve essere prioritaria nelle azioni di tutti i governi, non solo quello nostro. Dal covid in poi la tutela del pianeta è diventata una priorità per tutti. Parte degli investimenti del nostro Pnrr sono dedicati proprio a progetti green, come la transizione energetica e quella ecologica. L’innovazione tecnologica, in campo ambientale ad esempio, può essere uno strumento validissimo per la sostenibilità dell’intero sistema economico". Le conclusioni sono state affidate a Paolo Longoni (consigliere dell’Istituto nazionale esperti contabili): “Ci troviamo come di frequente accade in Italia di fronte a emergenza storica. Ragionare per emergenze non è mai stata maniera corretta per risolvere le questioni. Sono i provvedimenti strutturali quelli che prevedono programmi di medio e lungo termine a dare risultati e ad evitare che si verifichino nuove emergenze. Noi ci aspettiamo un programma di governo del territorio che ponga un limite a tutte queste vicende che poi diventano tragedie che devono essere affrontate da tutti noi”. (Ren)