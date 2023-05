Napoli: Laboccetta (Polo Sud), Lissner disperato barricato nel Teatro San Carlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lissner si è barricato con un drappello di fedelissimi in una sorta di bunker nel Teatro San Carlo. Ma la sua è una battaglia disperata destinata a fare solo ulteriore male al teatro più bello del mondo, come ripeteva sempre il mitico Paolino Isotta. Sarebbe il caso che qualche suo antico sponsor gli facesse giungere da Roma un buon consiglio. Le guerre portano solo lutti e rovine. Ognuno è figlio del suo tempo. Il tempo di Lissner è passato. Guardiamo al domani. Il sistema Franceschini sta franando pesantemente anche se la sua lobby è impegnata a cercare nuove sponde. Ma con un ministro come Sangiuliano sarà difficile riciclarsi. Il neoministro, a mio parere, non darà spazio ai consiglieri fraudolenti. Ha studiato bene Dante ed i vari gironi dell'inferno. Nel caso specifico il ventiseiesimo canto". Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta, presidente di Polo Sud. (Ren)