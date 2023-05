Campania: mercoledì 31 maggio question time in consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le problematiche relative alla task force digitalizzazione, monitoraggio e performance a supporto dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con l’obiettivo di prestare supporto e assistenza alla Regione e agli Enti locali nella semplificazione dei processi e delle procedure amministrative per l’attuazione del Pnrr, il livello attuale di esposizione ai rischi idrogeologici in Campania, con riferimento alle politiche territoriali di prevenzione e agli investimenti stanziati dalla Regione per l’implementazione di strumenti per il contrasto del rischio idrogeologico, le criticità e il sovraffollamento dei Pronto Soccorso della Campania. Sono questi alcuni tra gli argomenti delle interrogazioni presentate, rispettivamente, dalla vice presidente Valeria Ciarambino, dal capogruppo di FdI, Cosimo Amente, dalla consigliera Maria Muscarà (gruppo misto), che saranno discusse nel Question Time che si terrà in Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, il 31 maggio 2023 dalle ore 11 alle 13. Inoltre, saranno discusse le interrogazioni sulla valorizzazione degli attrattori culturali e naturali delle aree Snai (Strategia Nazionale Aree interne) del Vallo di Diano, Cilento interno e Tammaro-Titerno, ad iniziativa del capogruppo di Italia Viva Tommaso Pellegrino, sull’”erogazione di incentivi assunzionali alle aziende del settore turismo: malfunzionamento del sistema” del consigliere Livio Petitto (gruppo misto), sulla “situazione carceraria in Campania” con particolare riferimento alla realizzazione di una nuova Rems (residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza) sul territorio regionale per far fronte al fabbisogno di cure psichiche e psichiatriche in ambito carcerario, ad iniziativa della consigliera Roberta Gaeta (Azione, CentroDemocratico, Demos, EuropaVerde), sull’orario di lavoro al Presidio ospedaliero Capilupi di Capri, della consigliera Maria Muscarà (gruppo misto), sulla assegnazione della titolarità nel Dipartimento di chirurgia vascolare ed angiologia del Distretto Asl Salerno n. 66, ad iniziativa del consigliere Nunzio Carpentieri (FdI), sulla richiesta al Ministero competente di inserimento del Porto di Torre Annunziata all’interno del sistema dell’Autorità Portuale del Mar Tirreno Centrale, del capogruppo della Lega, Severino Nappi.(Ren)