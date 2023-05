Cultura: Sangiuliano, il Mosaico di Isso al Mann mostra interazione tra Oriente e Occidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo mosaico e questa mostra ci fanno capire l'interazione che si è realizzata nel corso dei secoli tra l'Occidente e l'Oriente. Il mosaico che viene restituito al suo splendore è un'opera iconica che si trova in qualsiasi libro di storia dell'arte. Ricorda la battaglia di Isso del 333 a.C. e ha un significato che va oltre quello della competizione militare tra Alessandro Magno e Dario III, perché sta a dimostrare una certa competizione, ma anche compenetrazione, tra Occidente e Oriente". Lo ha affermato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, arrivando al Museo archeologico nazionale di Napoli (Mann) per l'inaugurazione del restauro del grande mosaico della Battaglia di Isso. Contestualmente, il Mann dedica alla figura del grande condottiero macedone la mostra "Alessandro Magno e l'Oriente": dal 29 maggio al 28 agosto 2023 viene raccontato attraverso circa 170 opere il percorso di conquista giunto fino alla lontana India, dopo aver annesso l'Egitto dei faraoni, il medio Oriente e la Persia dove Alessandro è incoronato Re dei re. Promossa dal Ministero della Cultura italiano e dal Ministero della cultura e dello sport della Grecia, l'esposizione è organizzata dal Mann, diretto da Paolo Giulierini, con il sostegno della Regione Campania e il Parco archeologico del Colosseo in collaborazione con Electa, in partnership con Intesa Sanpaolo. La curatela scientifica è di Filippo Coarelli e Eugenio Lo Sardo. Attraverso i numerosi materiali custoditi dal Mann e i preziosi prestiti di musei stranieri e italiani, in particolare del Museo delle Civiltà di Roma, la mostra evidenzierà i molti aspetti delle grandi civiltà antiche d'Oriente che in seguito furono recepiti e assimilati da quella greco-latina. La vita, le imprese e la fama che trasformò in leggenda Alessandro Magno sono raccontate nel catalogo, edito da Electa. (Ren)