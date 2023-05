Camorra: 53 arresti in Quartieri Spagnoli di Napoli, colpiti tre sodalizi criminali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 53 misure cautelari, tra arresti in carcere e domiciliari, sono state eseguite questa mattina all'alba nel corso del blitz ai Quartieri Spagnoli, a Napoli, sulla base del provvedimento emesso dal gip del tribunale partenopeo su richiesta della Dda. L'accusa è per tutti, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata allo spaccio e al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, ricettazione e detenzione e porto abusivo di armi da fuoco. Gli arresti arrivano al termine delle indagini condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Napoli e del Comando provinciale dei carabinieri di Napoli tra il 2018 e il 2020. Queste hanno documentato l’esistenza e l’operatività di un’associazione di tipo mafioso, armata, strutturata in alcuni gruppi criminali operativi nella zona centrale del capoluogo campano e, in particolare, nei Quartieri Spagnoli, con rapporti di cooperazione con i più potenti sodalizi dei Mazzarella e dei Contini. (segue) (Ren)