Sicurezza: Molteni, rafforzati controlli in stazioni Milano, Napoli e Roma, espulsi 435 stranieri

- La "quasi la totalità dei responsabili" di episodi di violenza e criminalità presso le stazioni di Milano e Roma "sono stati assicurati alla giustizia in poche ore". Lo ha detto nell'Aula della Camera il sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni, rispondendo a un'interpellanza di Forza Italia. "Con sindaci di Milano, Roma e Napoli è stata concordata una direttiva per aumentare i controlli nelle aree limitrofe alle stazioni", ha spiegato per poi annunciare che nell'ambito delle operazioni di polizia "sono stati espulsi 435 stranieri". Inoltre, per le città di Roma, Napoli e Milano sono stati messi a disposizione fondi del ministero dell'Interno "per sostenere le amministrazioni comunali nelle iniziative volte a contrastare gravi forme di marginalità sociale", ha concluso Molteni.(Rin)