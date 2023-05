Sviluppo sostenibile: a Napoli l'iniziativa del Mae #InsiemepergliSDG

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un punto di riferimento imprescindibile per tutti gli stakeholders della comunicazione istituzionale e non solo" Anna Maria Bernini

Presidente del Gruppo di Forza Italia in Senato

21 luglio 2021

- Dal 24 al 27 maggio, la città di Napoli ospita l'iniziativa #InsiemepergliSDG, la campagna promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con Fao, Un Sdg Action Campaign, Commissione Europea, Ciheam Iamb di Bari e Save the Children Italia, per sensibilizzare l'opinione pubblica sugli obiettivi di sviluppo sostenibile. La campagna porterà nel capoluogo campano le installazioni interattive sull'Agenda2030 visitabili presso il Maschio Angioino (accesso gratuito) e tre eventi di alto livello dedicati alla sicurezza alimentare, al ruolo delle città ed enti locali per l'Agenda2030 delle Nazioni Unite e alle politiche del cibo per le Città del Mediterraneo, organizzati in partenariato con il Comune di Napoli e l'Università degli Studi Federico II/Centro Agritech. Il 27 maggio dalle ore 10.30 alle ore 12.00 si svolgerà l'evento "Verso il secondo Vertice ONU sui sistemi alimentari: l'Italia presenta Agritech", organizzato presso l'Aula Magna del Campus di San Giovanni a Teduccio, Napoli. L'evento, che rappresenta un momento importante di avvicinamento al Secondo Vertice sui sistemi alimentari sostenibili che sarà ospitato a Roma dal 24 al 26 luglio e che accenderà i riflettori sull'importante centro di eccellenza internazionale di Agritech, vedrà la partecipazione del Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, del Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli, del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, del Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini (in video collegamento), nonché del Rettore dell'Università Federico II, Matteo Lorito, del Presidente di Coldiretti Ettore Prandini, del Presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti e dell'Amministratore Delegato Bonifiche Ferraresi SpA, Federico Vecchioni. (segue) (Ren)