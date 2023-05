Farnesina: viceministro Cirielli inaugura tappa di Napoli di campagna su obiettivi sviluppo sostenibile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova ha saputo distinguersi nel panorama nazionale ed internazionale per aver interpretato brillantemente i principi della corretta informazione" Anna Maria Bernini

Presidente del Gruppo di Forza Italia in Senato

21 luglio 2021

- Le manifestazioni organizzate per la tappa a Napoli nell’arco di più giorni prevedono tre eventi di alto livello: il Consiglio comunale straordinario dedicato all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite (venerdì 26 al Maschio Angioino); conferenza “Le politiche del cibo per le città del Mediterraneo” (venerdì 26, 14-17:30 e sabato 27, 9:30-13:30, al Maschio Angioino), il cui obiettivo è approfondire problematiche legate alle sfide delle politiche territoriali del cibo e preparare il terreno a collaborazioni e progetto congiunto di gemellaggio con le città e i Paesi del Mediterraneo coinvolti; l’evento “Verso il secondo vertice Onu sui sistemi alimentari sostenibili: l’Italia presenta Agritech” (sabato 27, 10:30-12:00 organizzato presso l’aula magna del Campus di San Giovanni a Teduccio, Napoli). L’evento, che rappresenta un momento importante di avvicinamento al secondo Vertice sui sistemi alimentari sostenibili che sarà ospitato a Roma dal 24 al 26 luglio e che accenderà i riflettori sull’importante centro di eccellenza internazionale di Agritech, vedrà la partecipazione del vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, del vice ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli, del ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, del ministro dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini (in video collegamento), nonché del rettore dell’Università Federico II, Matteo Lorito, del presidente di Coldiretti Ettore Prandini, del presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti e dell’amministratore delegato Bonifiche Ferraresi SpA, Federico Vecchioni. (segue) (Com)