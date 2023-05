Napoli: Abc, liquami in mare a Riva Fiorita non dipendono da nostri impianti né da guasti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La schiuma che stamattina è comparsa a mare nella zona di Riva Fiorita, a Posillipo, non è dovuta a guasti di reti o impianti gestiti da Abc. I tecnici dell'azienda, allertati dalla Guardia Costiera, si sono recati sul posto ed hanno accertato l'estraneità degli impianti e delle reti gestiti dall'azienda. Tra le ipotesi avanzate, lo sversamento in mare, attraverso una condotta pluviale, da parte di un privato per la possibile pulizia di una piscina considerato che sul posto era presente odore di cloro". E' quanto si legge in una nota diffusa dall'ufficio stampa di Abc, Acqua Bene Comune, l'azienda che gestisce le risorse idriche del comune di Napoli. (Ren)