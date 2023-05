Sviluppo Sostenibile: Cirielli, Italia protagonista in Africa con Piano Mattei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’Italia - ha affermato Cirielli - vuole essere capofila, per la propria parte di competenza, di una grande azione di guida verso la crescita dell’Africa; crescita infrastrutturale, del mercato ma soprattutto valorizzazione delle risorse umane. Gli africani hanno il diritto – ed è questo uno dei 17 obiettivi – ad avere un’istruzione di qualità per poter far crescere il proprio continente e creare anche grandi opportunità per le nostre aziende, i nostri cittadini. Poter migrare liberamente portando un valore aggiunto senza essere sfruttati cosi come sta accadendo da sempre nell’Occidente e ultimamente anche in Italia”. “'Insieme per gli Sdg' è una campagna di propaganda, prevista dalle Nazioni Unite che l’Italia ha sposato; una propaganda rivolta innanzitutto agli stakeholder, alle classi dirigenti, a tutti coloro che hanno la capacità positiva di trasmettere, più che influenzare, una certa opinione. E dobbiamo farlo puntando soprattutto sui più giovani, che devono essere l’obiettivo del nostro percorso. Ho scelto una frase che, a mio avviso, sintetizza perfettamente gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile: 'Ogni persona fa la differenza'”, ha continuato Cirielli. “Per questo abbiamo immaginato innanzitutto di rilanciare il focus su due questioni: le politiche del cibo e la valorizzazione di un grande polo tecnologico, l’High Tech di Napoli, che confermano non soltanto la capacità dell’Italia mediterranea di essere all’avanguardia anche sul piano dell’innovazione, sempre un passo avanti, ma anche la forza della tecnologia per raggiungere obiettivi dello Sviluppo Sostenibile. L’Italia è leader mondiale nel settore dei sistemi alimentari per le sue grandi imprese, per la sua grande storia millenaria di cultura agroalimentare. Questa nostra leadership viene riconosciuta: il secondo vertice sulla sicurezza alimentare si terrà a Roma, come da scelta del Segretario Generale dell’Onu, Antonio Guterres, che ho incontrato due giorni fa a New York. Noi, come Ministero degli Esteri, abbiamo voluto che in questo grande progetto fosse protagonista Napoli e le sue eccellenze”, ha concluso Cirielli. (Ren)