Cultura: Laboccetta (Polo Sud), bene Sangiuliano su Lissner ma danni Franceschini in tutta Italia

- "L'ottimo lavoro che sta portando avanti il ministro Sangiuliano produrrà effetti positivi per tantissime energie e professionalità costrette per anni a subire una vera e propria emarginazione da parte del perverso sistema di potere messo scientificamente in piedi dal Ministro Franceschini e dal Pd. Fra le tante operazioni opache poste in essere da Franceschini, nel corso del suo mandato, spicca quella relativa al Sovrintendente del Teatro San Carlo Lissner. Una vicenda scandalosa, dove la legge è stata completamente ignorata. Ma i disastri di Franceschini e compagni lasciati in eredità al buon Sangiuliano sono diffusi in tutta Italia. Non avremo certo paura di dare un concreto e puntuale contributo per smantellare la rete clientelare ed affaristica messa in piedi dalla sinistra. Una cappa che va dispersa attraverso una grande campagna di verità e giustizia. Non ci fermeremo". Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta, Presidente di Polo Sud. (Ren)