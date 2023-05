Governo: Nappi (Lega), bene Calderoli eroga fondi per le isole minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie al ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli e al Governo di centrodestra, che ancora una volta dimostrano massima attenzione per il Sud e per i nostri territori. Il Ministero eroga la seconda tranche (riferita al triennio 2021-2023) dei fondi destinati alle isole minori per iniziative di promozione e attrazione degli investimenti; si tratta di oltre 4 milioni di euro. Sono otto i comuni insulari della Campania che hanno fatto richiesta e che ricevono la dotazione economica: Anacapri, Ischia, Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Forio, Serrara Fontana, Barano d'Ischia, Procida. Questa la differenza tra chi ha a cuore veramente e lo dimostra con i fatti, il bene dei cittadini del Mezzogiorno e della nostra regione, e chi invece si autocelebra a parole e continua sulla strada della deleteria politica dell'immobilismo". Lo ha dichiarato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.(Ren)