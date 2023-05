Mare: taglio del nastro per il secondo Summit nazionale sull’Economia del Mare Blue Forum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Taglio del nastro per il secondo Summit nazionale sull'Economia del Mare Blue Forum. Un'inaugurazione in grande stile quella in scena nella mattinata a Gaeta. Nella splendida cornice di Villa Irlanda ha preso il via, alla presenza dei rappresentanti delle Istituzioni nazionali ed europee, delle autorità civili e militari, delle imprese e delle Associazioni, "Italia Nazione di Mare", la tre giorni che si concluderà domenica. "Il Summit è la rappresentazione della forza dell'Economia del Mare, nei confronti dell'Italia, dell'Europa e degli altri paesi del Mediterraneo. Più facciamo vedere quanti siamo e più contiamo. Stare tutti insieme nello stesso luogo e nello stesso momento, è il modo più efficace per raccontare il nostro valore. Una volta l'anno questo sarà sempre di più il nostro palcoscenico, dove mettere in scena e accendere i riflettori su tutta l'Economia del Mare. Più protagonisti calcano questo palcoscenico contemporaneamente e più forte sarà l'impatto di quello che diciamo", afferma il Presidente di Assonautica Italiana, Si.Camera e Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora, prima di dare il via ai lavori della giornata di oggi.