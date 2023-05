Camorra: sequestrati in via definitiva beni per 6 milioni a imprenditore contiguo ai Casalesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina la Direzione investigativa antimafia, articolazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in seguito a un provvedimento emesso dalla Cassazione, ha eseguito la confisca definitiva di beni per circa 6 mln di euro nei confronti di un imprenditore del settore edile, ritenuto contiguo al clan dei Casalesi, gruppo Zagaria. A gennaio 2015, l'uomo era stato colpito da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Napoli ed eseguita dalla Dia, dopo la quale è stato condannato alla pena di 7 anni di reclusione per associazione di tipo mafioso. Secondo quanto ha riferito la Dia "l'imprenditore è stato individuato quale espressione imprenditoriale clan dei Casalesi, gruppo Zagaria, a vantaggio del quale avrebbe gestito il controllo degli appalti con particolare riferimento a quelli relativi all'azienda ospedaliera 'S. Anna e S. Sebastiano' di Caserta". E' stata dunque confermata la confisca di rapporti finanziari nella disponibilità dell'imprenditore e di sua moglie per un valore stimato di circa 6 milioni di euro, già sottoposti a sequestro dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere - Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione - su proposta dalla procura della Repubblica di Napoli. (Ren)