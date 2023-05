Sanità: Nappi (Lega), De Luca smascherato anche dal suo fedelissimo Coscioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ennesima fotografia impietosa sullo stato della sanità in Campania arriva dalla classifica stilata dall'Agenas che vede 4 ospedali della nostra regione tra i peggiori d'Italia. Il quadro è drastico anche a causa dei tempi di attesa biblici per gli interventi oncologici. Uno scenario gravissimo con la bocciatura piena per De Luca che arriva addirittura dal suo fedelissimo Enrico Coscioni (presidente dell'agenzia che ha redatto il report). Alla favoletta dei miracoli che la grancassa di sistema continua a diffondere ad arte da otto anni, ormai non crede più nessuno, la realtà è un'altra: la sanità nella nostra regione è da bollino rosso e riesce a tenersi a galla solo grazie alla professionalità e all'abnegazione al lavoro di medici e infermieri. Senza contare che tra qualche giorno, in vista della programmazione delle ferie estive, potremmo fare i conti con l'inasprirsi della carenza di personale sanitario nei reparti di Pronto soccorso. Rispetto a questa circostanza, per conoscere se e in che modo, il presidente della Giunta regionale intenda intervenire, ho presentato apposita interrogazione consiliare". Lo ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania. (Ren)