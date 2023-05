Terapia del dolore: Azienda dei Colli di Napoli, 10mila pazienti e 500 prime visite ogni anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 10mila pazienti seguiti e più di 500 prime visite ogni anno, sono numeri importanti quelli diffusi dall'Unità operativa di Terapia del Dolore dell'Ospedale Monaldi, guidata dal dottore Alfonso Papa, in vista della 22esima Giornata Nazionale del Sollievo che si celebra il prossimo 28 maggio e che vede l'Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli protagonista assoluta nelle cure per il trattamento del dolore con tecniche innovative. L'Unità operativa di Terapia del Dolore del Monaldi, infatti, è Hub di riferimento per tutta la Campania e offre trattamenti che possono assicurare adeguato sollievo ai pazienti, individuando i migliori protocolli sia per la gestione di patologie croniche che per alleviare le sofferenze di quanti seguono terapie oncologiche. Importante anche l'attività chirurgica per procedure interventistiche (2.500 interventi all'anno di cui 300 ad alta complessità) come, ad esempio, l'impianto di stimolatori midollari, di sistemi di infusione elettronici intratecali o l'impiego della neuromodulazione in radiofrequenza. Procedure di elevata specializzazione che vengono impiegate per migliorare la qualità di vita di chi è affetto da sindromi dolorose croniche e particolarmente complesse da trattare che, spesso, abbattono la qualità di vita di chi ne soffre. (segue) (Ren)