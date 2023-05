Terapia del dolore: Azienda dei Colli di Napoli, 10mila pazienti e 500 prime visite ogni anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impianto del neurostimolatore midollare, in particolare, è un intervento chirurgico di alta complessità che prevede il posizionamento di un elettrodo tra le vertebre cervicali o spinali che, con il rilascio di impulsi elettrici, diminuisce o azzera la percezione del dolore. Il centro di terapia antalgica del Monaldi, nel 2022, è stato primo in Italia per questa particolare procedura (circa 150 device impiantati). Ancora più specialistica la neurostimolazione del ganglio della radice dorsale (DRGSCS). Una tecnica chirurgica per la quale il Monaldi, dal 2012, è centro di riferimento italiano e centro di formazione nazionale e internazionale. "Il dolore è una condizione che ha un drammatico impatto sulla qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie. La terapia antalgica, pertanto, è una componente essenziale della pratica medica. L'Azienda Ospedaliera dei Colli si impegna quotidianamente nell'assicurare a ogni paziente le migliori cure possibili utilizzando approcci all'avanguardia e una medicina sempre più personalizzata" è il commento di Anna Iervolino, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera dei Colli. (Ren)