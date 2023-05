Farnesina: viceministro Cirielli inaugura tappa di Napoli di campagna su obiettivi sviluppo sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro degli Affari esteri e Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli, ha inaugurato oggi la tappa di Napoli della campagna di comunicazione sugli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals, Sdg) delle Nazioni Unite "Insieme per gli Sdg", intervenendo alla seduta del Consiglio comunale straordinario dedicata all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi e della presidente del Consiglio comunale Vincenza Amato. Lo riferisce la Farnesina in un comunicato. Nel ringraziare la città di Napoli per aver accolto la tappa di avvio dell’edizione 2023 della campagna Insieme per gli Sdg, il viceministro Cirielli ha sottolineato di aver voluto iniziare proprio da Napoli, “città naturalmente proiettata sul Mediterraneo, con una quattro-giorni ricca di impegni e di eventi di alto profilo dedicati alle politiche del cibo per le città del Mediterraneo e ai partenariati fra queste. L’Agenda 2030, ha proseguito il viceministro, è il punto di riferimento della cooperazione internazionale e l’azione globale dell’Italia è in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, con lo scopo ultimo di creare società più uguali e sostenibili partendo da comunità locali, territori e città, che rappresentano gli agenti principali del cambiamento”. (segue) (Com)