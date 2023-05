Amministrative: in Campania sei comuni al ballottaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono sei i comuni della Campania in cui, questo fine settimana, avranno luogo i ballottaggi per l'elezione diretta a sindaco. Tre di questi sono in provincia di Napoli: si tra di Torre del Greco, Marano di Napoli e Cercola. Torre del Greco, con oltre 85mila abitanti, è di gran lunga il comune principale: qui si contenderanno la carica di primo cittadino Luigi Mennella - che guida un'ampia coalizione di centrosinistra comprendente Pd M5S ed Europa Verde e ha chiuso il primo turno con il 46,04 per cento dei voti - e Ciro Borriello, già due volte sindaco, sostenuto da Forza Italia e Udc, che parte dal 43,96 per cento dei consensi. A Marano, invece, che con oltre 57mila abitanti è senza dubbio una realtà rilevante, la sfida sarà tra il candidato del Partito Democratico Matteo Morra, che due settimane fa ha ottenuto il 24,98 per cento, e il civico Michele Izzo (21,44 per cento al primo turno). Il voto maranese si è caratterizzato per una notevole frammentazione: sono rimasti fuori dal ballottaggio tre candidati dotati di una certa capacità rappresentativa, a cominciare da Stefania Fanelli (Avs), che ha mancato il secondo turno per un soffio (21,44 per cento), proseguendo con la candidata di Forza Italia e Fratelli d'Italia, Barbara Schiattarella (14,60 per cento), per finire con Danilo Guida del M5S (4,50 per cento). Proprio due giorni fa, però, Izzo ha incassato l'appoggio ufficiale di Forza Italia, annunciato dai dirigenti azzurri Annarita Patriarca e Fulvio Martusciello. (segue) (Ren)