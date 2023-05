Amministrative: in Campania sei comuni al ballottaggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutte nell'ambito del centrosinistra la sfida a Cercola, dove se la vedranno Biagio Rossi, sostenuto dal M5S e Freecercola (lista vicina al sindaco di Bacoli Giosi della Ragione), e il candidato di Pd, Psi ed Europa Verde Antonio Silvano, che al primo turno hanno ottenuto rispettivamente il 49,11 e il 42,31 per cento. Due i ballottaggi in provincia di Salerno, Scafati e Campagna. A Scafati la contesa è tra Pasquale Aliberti, candidato del centrodestra e già eletto sindaco nel 2008 e nel 2013 (per lui il 40,98 pr cento delle preferenze), e Corrado Scarlato, sostenuto da Italia Viva e Liberaldemocratici (27,30 per cento): sono rimasti fuori dal ballottaggio Michele Grimaldi, candidato di Pd, M5S e Avs, fermo al 15,26 per cento, e Cristoforo Salvati di Fratelli d'Italia con l'8,13 per cento. A Campagna, invece, se la vedranno Pierfrancesco D'Ambrosio (37,22 per cento) e Biagio Luongo (36,71 per cento), divisi al primo turno da appena 54 voti (3.905 a 3.851). L'ultimo ballottaggio avrà luogo in provincia di Caserta, nel comune di San Felice a Cancello, dove si sfideranno Emilio Nuzzo, per lui il 34,42 per cento al primo turno, e Carmine Palmieri, che parte dal 30,58 per cento dei voti. (Ren)