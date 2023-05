Ischia: De Luca, dopo i dragaggi al lavoro per gli approdi di Casamicciola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo dato il via libera al dragaggio dei fondali del porto di Casamicciola. Dopo l'alluvione del 26 novembre c'è stato un riversamento di centinaia di tonnellate di fanghi a mare e un problema di prelievo di questo fango. Adesso siamo al lavoro a Casamicciola per rendere possibili gli approdi per il periodo estivo". Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì. (Ren)