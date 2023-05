© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ruolo del Centro nazionale Agritech per lo sviluppo sostenibile e l'innovazione può in questo contesto essere fondamentale per gettare le basi per un coordinamento strategico che metta in sinergia i centri di ricerca, il mondo universitario e lo si faccia alla base a un impegno che poi deve essere calato nella realtà e quindi nel rapporto con le imprese", ha concluso il ministro Lollobrigida. (Rin)