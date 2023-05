© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE Al via l'iniziativa InsiemepergliSDG, la campagna promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed altri enti per sensibilizzare l'opinione pubblica sugli obiettivi di sviluppo sostenibile. Previsto alle ore 10.30 un Consiglio Comunale Straordinario della città di Napoli sull'Agenda 2030 delle Nazioni Unite mentre alle ore 14 ci sarà l’evento "Le Politiche del cibo per le Città del Mediterraneo". Partecipano, tra gli altri, il vice ministro degli Affari Esteri Edmondo Cirielli e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Napoli, Cortile del Maschio Angioino (ore 10.00). (segue) (ren)