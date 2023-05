Nola: Decaro (Anci), siamo vicini al sindaco, le intimidazioni saranno respinte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A nome mio, dell'Anci e di tutti i sindaci d'Italia esprimo la piena solidarietà al sindaco di Nola Carlo Buonauro e alla sua famiglia, fatti oggetto la scorsa notte di un grave atto di intimidazione". Lo ha dichiarato il presidente dell'Anci, Antonio Decaro. "Non è la prima volta purtroppo - ha aggiunto Decaro - che violenze e minacce colpiscono un sindaco, nel tentativo di condizionarne l'attività. Ma non prevarranno, ogni intimidazione verrà respinta. Come in tutte le altre occasioni, anche stavolta saremo uniti nel difendere il diritto e il dovere di un sindaco ad agire liberamente e secondo coscienza nell'esclusivo interesse della propria comunità". (Rin)