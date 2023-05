Farnesina: viceministro Cirielli inaugura tappa di Napoli di campagna su obiettivi sviluppo sostenibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Insieme per gli Sdg è una manifestazione itinerante promossa dal 2020 in varie città italiane dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale con i partner Fao, Un Sdg Action Campaign, Commissione europea, Ciheam di Bari e Save the Children per diffondere la consapevolezza sulle sfide connesse al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile sanciti dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. L’edizione 2023, partendo da Napoli, toccherà successivamente le città di Trieste e Palermo per accendere i riflettori sul ruolo delle città portuali italiane quale finestra sul Mediterraneo. (segue) (Com)