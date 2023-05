Farnesina: viceministro Cirielli inaugura tappa di Napoli di campagna su obiettivi sviluppo sostenibile (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, il 27 maggio dalle ore 13.00 alle ore 14.00, è prevista la partecipazione del vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, in occasione della chiusura dell’evento "Le politiche del cibo per le città del Mediterraneo” presso la sala dei baroni del Maschio Angioino di Napoli, evento che sarà introdotto dal vice ministro degli Esteri Edmondo Cirielli. Oltre a tali eventi, fino al 27 maggio sono visitabili al pubblico le installazioni interattive della campagna nel cortile interno del Maschio Angioino. (Com)