Sviluppo Sostenibile: Cirielli, Italia protagonista in Africa con Piano Mattei

- Questa mattina, presso il Maschio Angioino di Napoli, il vice ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, on. Edmondo Cirielli, ha partecipato alla prima tappa nazionale della campagna "Insieme per gli SDG" (“Sustainable Development Goals”, Obiettivi di Sviluppo Sostenibile); una iniziativa organizzata dal Maeci insieme ad alcuni partner internazionali, tra cui Ciheam Bari, United Nation Sdg Action Campaign, Commissione Europea, Save the Children e Fao. “La Cooperazione Internazionale italiana da sempre è parte importante nelle politiche dell’Onu per un’azione complessiva di sviluppo sostenibile. Noi siamo una Nazione che agisce nel mondo non in un’ottica predatoria, di prepotenza o paternalista. Giorgia Meloni ha lanciato un’idea di un imponente piano per l’Africa, utilizzando, per valorizzarlo, il nome di un grande italiano, Enrico Mattei, che fu il primo a credere che l’Europa e il mondo Occidentale avrebbero dovuto investire nella crescita dell'Africa senza approfittare delle sue risorse”, ha dichiarato Cirielli. “Così non è stato fatto con la conseguenza che oggi assistiamo a migliaia di morti nel Mediterraneo, nel deserto o nella giungla; persone che vivono sotto la soglia della povertà; persone che poi arrivano, ultimi tra gli ultimi, in Italia”, ha aggiunto il vice ministro. (segue) (Ren)