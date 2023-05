Sanità: Zinzi (Lega), Campania da bollino rosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche Agenas boccia la sanità in Campania. Del resto non c'era bisogno di uno studio, bastava chiedere ai cittadini campani. Ben quattro amari bollini rossi per la Campania, dal S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno al Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. E il problema sarebbe l'Autonomia? De Luca ha fatto più danni di qualunque pessimistica previsione". Lo ha dichiarato il deputato campano della Lega Gianpiero Zinzi. (Ren)