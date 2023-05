Agroalimentare: Lollobrigida, sinergia con università e ricerca fondamentale per visione strategica su sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Uno degli elementi cardine della sicurezza alimentare è la qualità, propria della nostra Nazione e fondamentale per riuscire a garantire da una parte la sicurezza di approvvigionamento alimentare e dall'altra la qualità di cibo che genera benessere alle popolazioni del pianeta", lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, intervenendo in videocollegamento al convegno "Verso il vertice Onu sui sistemi alimentari: l'Italia presenta Agritech" all'Università Federico II di Napoli. "E' dovere del nostro Governo provare ad utilizzare al meglio tutte le risorse disponibili nel campo della ricerca, per cercare di compensare i ritardi strutturali che abbiamo come Italia, sia dal punto strutturale che logistico. Dobbiamo avere un rapporto maggiormente sinergico con l'università, la scuola, i ministeri dell'Ambiente, delle Infrastrutture, della Sanità. Ogni questione deve essere inquadra in termini poliedrici cercando di valutare interventi che abbiano una visione di carattere strategico", ha sottolineato il ministro. (segue) (Rin)