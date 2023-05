Turismo: Santanchè, contraria al numero chiuso per gestire il sovraffollamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono contraria al numero chiuso per gestire il sovraffollamento turistico”. Lo ha detto Daniela Santanchè, ministro del Turismo, al Festival dell’economia di Trento. Santanchè ha spiegato che non è questo il modo, “io sono per aprire e non per chiudere”. “Oggi - ha aggiunto Santanchè - abbiamo l’ambizione di far diventare il turismo la prima industria di questa nazione, questo Governo ha messo al centro il turismo”. (Rin)