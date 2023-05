Cultura: in mostra alla Biblioteca Nazionale di Napoli i manoscritti di Vanvitelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 1872 la Biblioteca Nazionale di Napoli acquisì per 1200 lire da Camillo Minieri-Riccio un fondo composto da manoscritti vanvitelliani. La raccolta, che comprende circa 500 carte, è composta da relazioni, lettere, minute, disegni tecnici, appunti di lavoro e di spese, oltre all'opuscolo contenente la Narrazione delle feste per il matrimonio tra Ferdinando IV e Maria Carolina d'Asburgo. In occasione delle celebrazioni dei 250 anni dalla morte dell'architetto, la Biblioteca presenta dal 31 maggio al 15 settembre alcuni dei documenti più significativi, che permettono di seguire l'intensa attività di Luigi Vanvitelli alla corte dei Borbone. Nel 1751 Vanvitelli ricevette da Carlo di Borbone l'incarico della costruzione della Reggia di Caserta. Le carte in mostra non solo chiariscono aspetti sulle risorse economiche e umane relative alla fabbrica della Reggia e dei giardini, ma riportano anche pareri tecnici e progetti finalizzati alla costruzione dell'acquedotto carolino. Forniscono, inoltre, preziosi resoconti sui cantieri napoletani, tra cui la Caserma al Ponte della Maddalena, il Foro Carolino, Palazzo Doria D'Angri, e rappresentano un'importante testimonianza della collaborazione tra Vanvitelli e Weber per gli scavi di Ercolano. Due carte topografiche disegnate dal Regio Topografo Giovanni Antonio Rizzi Zannoni alla fine del Settecento, mostrano i luoghi, tra l'area di Napoli e Terra di lavoro, in cui Luigi Vanvitelli fu impegnato dal 1751 al 1772. Su richiesta diretta del sovrano Carlo di Borbone, Vanvitelli contribuì al primo volume de Le Antichità di Ercolano esposte, edito nel 1757. (Ren)