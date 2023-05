© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 45 anni di Contrada, comune in provincia di Avellino è morto dopo essere stato sorpreso da una "bomba d'acqua" che ha colpito l'Irpinia. Il quarantacinquenne si trovava in un castagneto in località Varosano di Contrada. La sua vettura, parcheggiata in pendenza, lo ha travolto. Sul posto personale dei carabinieri, del 118 e vigili del fuoco. (Ren)