Napoli: Acampora (Pd), servono investimenti del governo per lo sviluppo sostenibile

- "Napoli, come capitale del Sud e del Mediterraneo, è pronta a dare il suo contributo nella lotta al cambiamento climatico. Vogliamo lavorare con il governo per investimenti strutturali. Ci aspettiamo che l'unica risposta non sia l'autonomia differenziata sulla quale chiedo una seria riflessione, perché ad oggi avrebbe l'unico effetto di aumentare le disuguaglianze". Così Gennaro Acampora, capogruppo del Partito Democratico nel consiglio comunale di Napoli, intervenendo nel consiglio comunale straordinario dedicato agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Approvando la mozione con cui il consiglio comunale impegna giunta, sindaco e governo a lavorare insieme con azioni concrete, per Acampora "Napoli è consapevole dell'agenda 2030 e del ruolo che vuole avere come motore di un processo virtuoso, capace di puntare innanzitutto sugli enti locali, le amministrazioni comunali, i luoghi del sapere, dell'industria e quelli di aggregazione come tutto il terzo settore, incluso chi oggi protesta in varie forme". Gli ostacoli tuttavia non mancano: "Le guerre, la pandemia e la recessione economica hanno aumentato e aumentano le più disparate forme di povertà - puntualizza Acampora - noi come le altre istituzioni di prossimità possiamo incentivare alcune azioni come la riorganizzazione delle eccedenze, l'educazione alimentare nelle scuole, la promozione del cibo locale e stagionale, gli orti urbani, il consumo di acqua attraverso dispenser. E' chiaro però che serve anche un insieme di scelte politiche e strategiche fatte con investimenti strutturali ma soprattutto condivisi, non con un'autonomia differenziata su cui ho chiesto pubblicamente agli esponenti di governo presenti una seria riflessione. Questi obiettivi, per cui oggi ci impegniamo, non sono di una parte politica o di un singolo ente: è in gioco il futuro di tutti!" (Ren)