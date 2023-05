Sud: De Luca, da Fitto fumo con la manovella e chiacchiere al vento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rivolgo un invito al ministro Fitto a un dibattito pubblico sull'uso dei fondi europei e sui danni che sta determinando per i nostri territori e per le nostre comunità con i ritardi che sta provocando sul Fondo sviluppo e coesione". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì. "La vicenda della Romagna - ha aggiunto De Luca - rende ancora più sconcertante la posizione del Governo in relazione al blocco dei fondi sviluppo e coesione destinati alle Regioni meridionali. Sono fondi destinati in primo luogo a interventi di salvaguardia del territorio, alla realizzazione di strade, alla ristrutturazione di ponti, cioè sono fondi che servono a fare quei lavori di prevenzione che possano, se non impedire un'alluvione, attenuarne i danni e le conseguenze. Da dieci mesi questi fondi sono bloccati". "Dopo una riunione che abbiamo tenuto a inizio settimana con il ministro Fitto e il ministro Calderoli, abbiamo lunedì un'altra riunione presso il Ministero con il ministro Fitto. Nella riunione di qualche giorno fa - ha rincarato De Luca - abbiamo assistito alla produzione di fumo con la manovella, chiacchiere al vento e nessun impegno concreto. Lunedì siamo convocati alle 10 non ho capito bene per fare cosa, il capo di gabinetto ci ha già comunicato che sarà una riunione politica e poi ci sarà una task force che andrà in giro per le Regioni per verificarne la spesa. Non ci sono parole". "Sulla certificazione della spesa - ha attaccato De Luca - il ministro diffonde notizie false. Si utilizza l'argomento per cui non si spendono i soldi, ma per quanto riguarda il programma Sviluppo e coesione 2014-2020 la Regione ha speso tutto sui 9,3 miliardi di euro, ci sono sole 7 opere su cui non c'è la certificazione ma che valgono l'uno per mille. Lo dico a qualche imbecille che anche in Campania diffonde notizie false". (Ren)