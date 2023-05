Economia: Rastrelli (FdI), tutelare i lavoratori delle aziende sequestrate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il confronto tra il decisore politico e gli ordini professionali, che saranno sempre più coinvolti nella gestione delle aziende sequestrate e confiscate, è un'occasione importante per porre le basi per una riforma complessiva della normativa che veda il problema della stabilità occupazionale dei dipendenti di queste imprese sempre più al centro dell'attenzione politica". Lo ha dichiarato il senatore Sergio Rastrelli (FdI), componente della commissione Giustizia a Palazzo Madama, nel corso del convegno "Aziende sequestrate e confiscate: aspetti giuslavoristici" promosso dall'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Napoli, presieduto da Eraldo Turi. L'importanza del tema affrontato è stata ribadita da Livia De Gennaro (giudice della Terza sezione Civile del Tribunale delle imprese di Napoli): "La tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate esige un contemperamento tra esigenze pubblicistiche e privatistiche, circostanza che ne evidenzia le diverse tematiche estremamente delicate. La continuità aziendale assume un aspetto sempre più significativo, con la tutela della forza lavoro che gli amministratori giudiziari e i giudici delegati sono chiamati a tener presente, compiendo atti dispositivi, nel momento in cui amministrano le imprese interessate da provvedimenti di sequestro". (segue) (Ren)