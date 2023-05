Napoli: Manfredi, su Linea 1 della metro siamo sulla strada giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo discusso lungamente con Ansfisa e con il ministero dei Trasporti per avere procedure di collaudo che fossero un po' più rapide, sempre ovviamente mantenendo quelli che sono gli standard di sicurezza e che non confliggessero con l'uso della rete. I cittadini purtroppo hanno sofferto anche di chiusure del servizio, per cose che si potevano fare di notte". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in merito ai nuovi treni della Linea 1 della metropolitana a margine della presentazione del Pizza Village alla Mostra d'Oltremare. "C'è stata grande disponibilità da parte della struttura tecnica della Ansfisa - ha proseguito Manfredi - sono cambiate le modalità di distribuzione e di svolgimento delle prove. Noi siamo molto fiduciosi che adesso finalmente ci siano dei tempi normali per fare i collaudi di questi treni, che sono tutti uguali". "Quindi - ha concluso Manfredi - collaudiamo sempre la stessa cosa. Il quarto treno comincerà fra qualche giorno il pre-esercizio. Finalmente, dopo un grande lavoro, grandi discussioni, siamo sulla strada giusta". (Ren)