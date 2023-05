Olimpiadi agricoltura: Coldiretti Campania dona pc ai vincitori di Procida - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina all'Istituto Comprensivo Capraro di Procida, il direttore di Coldiretti Campania Salvatore Loffreda ha voluto consegnare un premio speciale agli alunni che hanno partecipato alle gara didattica Olimpiadi dell'Agricoltura, vincendo la finale che si è tenuta a Brescia-Bergamo, in occasione del passaggio di testimone tra le Capitali Italiane della Cultura 2022-2023. Il direttore Loffreda e l’assessore Costagliola hanno ricordato la collaborazione tra il Comune di Procida e Coldiretti Campania, nata in occasione di Procida Capitale della Cultura 2022, che ha visto l’organizzazione agricola tra i partner ufficiali dello storico evento. Tante le iniziative realizzate: dalla giornata nazionale dedicata all’Agricoltura Eroica agli eventi al porto con Campagna Amica. Al sindaco di Procida, alla dirigente scolastica e ai piccoli vincitori vanno gli auguri del presidente di Coldiretti Campania Gennarino Masiello e del presidente di Coldiretti Napoli Andrea D’Ambra. Per l'occasione sono stati consegnati attestati di merito ai bambini di tutte le classi quarte che hanno partecipato, ma anche al sindaco Dino Ambrosino, all'assessore Leonardo Costagliola, alla consigliera delegata alla scuola Sara Esposito, alla dirigente scolastica Rosella Salzano e alle insegnanti per l'eccezionale impegno didattico. Coldiretti Campania ha donato alla scuola un computer adatto allo svolgimento delle attività didattiche multimediali. Gli alunni hanno infatti dimostrato grande attenzione verso i temi delle eccellenze agroalimentari, della tutela ambientale, della valorizzazione del territorio e di una sana alimentazione che rifiuta ogni forma di produzione di cibo sintetico in laboratorio, concreta minaccia alla biodiversità e alla bellezza. (Ren)