Antimafia: De Luca, nomina Colosimo? Ognuno risponde delle proprie scelte

- "Noi lavoriamo contro la camorra, ci muoviamo così, gli altri rispondono delle proprie scelte". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano un commento in merito alla nomina di Chiara Colosimo a presidente della commissione antimafia, a margine della mostra "e-migranti" presso l'Archivio di Stato di Napoli. "Noi in Campania - ha sottolineato De Luca - demoliamo le case abusive della camorra e abbiamo una amministrazione regionale con criteri di rigore spartano e assoluta trasparenza. Quando ci siamo insediati la prima volta abbiamo firmato un'intesa con la commissione antimafia e con l'autorità anticorruzione, che allora aveva alla guida Raffaele Cantone, per avere vigilanza anticorruzione su tutti gli atti amministrativi della Regione. Noi lavoriamo così". (Ren)