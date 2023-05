Ambiente: lunedì a Napoli il secondo "Forum Green ed Ecosostenibilità" promosso dal Rotary Club

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ambiente, economia e lavoro: la sfida possibile": è il tema del "2° Forum Green ed Ecosostenibilità", promosso dai Rotary Club dell'area metropolitana di Napoli, nell'ambito del "Rotary per l'aria", in programma lunedì 29 maggio 2023 alle ore 16 alla Stazione Marittima di Napoli. Dopo i saluti introduttivi dei presidenti dei Rotary Club "Nola Pomigliano d'Arco", Giuseppe Mangieri, "Ercolano Centenario", Carmela Saulino, "Marigliano Adrianea", Giuseppina Iossa, ""Pompei", Antonio Autieri, "Pompei Villa dei Misteri", Umberto Matrone, "Torre Annunziata", Gaspare Coppola, "Rotaract Nola-Pomigliano d'Arco", Giuseppe Valerio Montesarchio, si svolgerà la tavola rotonda, condotta dalla giornalista Gabriella Peluso ed aperta dal messaggio del vice ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica on. Vannia Gava, che vedrà la partecipazione dell'assessore alla Salute e al Verde del comune di Napoli, Vincenzo Santagada, dell'assessore regionale all'agricoltura, on. Nicola Caputo, del componente della Commissione Ambiente, Territorio, Lavori pubblici della Camera dei Deputati, on. Gianpiero Zinzi, Interverranno, inoltre, Emilio Luongo, componente del Centro Studi Europeo Po.La.Ri.S., Carlo Ciampi, imprenditore del settore automotive, Antonio Roberto D'Angelo, responsabile di "Energia Sociale", Claudio Miranda, responsabile di "Area Riserva e Sviluppo Graded". Concluderà i lavori, il Governatore del Distretto Rotary International 2101, Alessandro Castagnaro. (Ren)