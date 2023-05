Campania: Nappi (Lega), far fronte a carenza personale medico-infermieristico in Pronto soccorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È sempre più preoccupante la carenza di personale medico-infermieristico nei reparti di Pronto soccorso dei presidi ospedalieri, soprattutto in vista della programmazione delle ferie estive ormai alle porte, e a causa delle scelte di alcune Aziende sanitarie che potrebbero aggiungere ulteriori elementi di criticità a una situazione di per sé insostenibile sul fronte dei già massacranti turni di lavoro. A tal riguardo ho presentato apposita interrogazione consiliare per sapere se il presidente della Giunta regionale intende emanare delle linee di indirizzo affinché tutte le Aziende sanitarie - a partire dall'Asl Na1 - avviino tempestivamente un confronto con i sindacati, volto nell'immediato, alla programmazione delle ferie del personale sanitario nel periodo estivo, e nel medio termine, all'adozione di tutti i provvedimenti finalizzati a coprire la carenza di organico, senza escludere che ciò avvenga attingendo dalle graduatorie concorsuali aperte". Lo ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania. (Ren)