Sicurezza: Consipe a giugno in piazza a Napoli e Palermo, “situazione insostenibile”

- Organici allo stremo, "navette" di direttori e Comandanti da un Istituto all'altro, aggressioni subite quotidianamente, mancanza dei più elementari equipaggiamenti richiesti alle Forze di Polizia, circolari che spuntano come funghi e, soprattutto, una reiterata disattenzione da parte del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap): motivi che spingono la Confederazione sindacati penitenziari (Consipe) a manifestare il 10 giugno a Palermo, dinanzi all'ingresso del Provveditorato Regionale per la Sicilia, ed il 14 a Napoli, davanti al Provveditorato Regionale per la Campania. “Uomini e donne della Polizia Penitenziaria saranno presenti per manifestare disagio e brutezza con cui il Dap continua ad offendere la Polizia penitenziaria - dice Mimmo Nicotra, presidente del Consipe - noi cerchiamo soluzioni alle condizioni emergenziali alle quali il personale è quotidianamente esposto. Sono situazioni che compromettono non solo la dignità lavorativa del nostro personale ma, soprattutto, l'incolumità fisica e morale”. (Com)