Cinema: Social World Film Festival, 148 opere in selezione alla 13esima edizione

- Saranno 148 le opere selezionate nella 13esima edizione del Social World Film Festival, la Mostra Internazionale del Cinema Sociale, ideata e diretta dal regista Giuseppe Alessio Nuzzo, che quest'anno si terrà dal 2 al 9 luglio a Vico Equense. L'annuncio in conferenza all'Italian Pavillion dell'Hotel Le Majestic Barriere, in occasione del Festival de Cannes. A Gina Lollobrigida, che campeggia sulla locandina ufficiale di quest'anno, dedicata una retrospettiva grazie alla collaborazione con Rai Teche. Omaggio anche al regista Alessandro D'Alatri, ospite e presidente della giuria delle passate edizioni del festival. "Sarà l'edizione più green di sempre. Applicheremo modelli operativi più sostenibili come ad esempio lo spostamento attraverso mezzi pubblici o elettrici, prediligendo luoghi all'aperto, riducendo la quantità di documenti stampati incoraggiando il formato digitale. Gli allestimenti, da tavoli e sedie a abbellimenti, saranno realizzati in cartone riciclato del macero campano dalla nostra azienda partner da 10 anni Formaperta. Già nel 2015 la manifestazione è stata certificata ISO 20121:2012 da Certi W per la gestione sostenibile", ha spiegato Nuzzo. "Anche quest'anno siamo orgogliosi di ospitare questa kermesse che riconferma ancora una volta Vico Equense come capitale del cinema sociale. Ideata e pensata per i giovani, approvo la scelta che va in direzione della sostenibilità, un valore aggiunto per una manifestazione di grande valore. Siamo pronti per questa nuova grande avventura che per una settimana trasformerà Vico Equense in una cittadella del cinema", ha dichiarato Giuseppe Aiello, sindaco di Vico Equense. (segue) (Ren)